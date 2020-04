Catanzaro, guariti due bergamaschi

Trasferiti in Calabria un mese fa Giudicati guariti dovrebbero adesso poter tornare a Bergamo con modalità che consentano il trasferimento in sicurezza.

Sono in dimissione e lasceranno domenica 19 aprile l’ospedale Pugliese di Catanzaro due bergamaschi colpiti dal Covid-19 che erano stati trasferiti circa un mese fa dall’ospedale lombardo alla Calabria. Ricoverati inizialmente in terapia intensiva, i due, al migliorare delle condizioni, sono stati trasferiti nel reparto di Malattie infettive diretto da Lucio Cosco. Qui hanno proseguito le terapie che hanno portato, adesso, a un doppio tampone negativo. Giudicati guariti, i due bergamaschi dovrebbero adesso poter tornare a Bergamo con modalità che consentano il trasferimento in sicurezza.

