Cattedrale, la Messa del vescovo

Segui la diretta qui dalle 10.30 Da lunedì riprenderanno le celebrazioni «in sicurezza» nelle chiese, domenica 16 maggio ancora a porte chiuse la Messa del vescovo Beschi in diretta dal Duomo di Città Alta. La diretta dalle 10.30 qui.

Come di consueto, nel corso della pandemia che ha costretto anche le chiese al rigido rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del coronavirus, anche domenica 17 maggio, il vescovo Francesco Beschi presiederà la celebrazione eucaristica a porte chiuse dalla Cattedrale, con inizio alle 10,30 e trasmissione in diretta televisiva su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e in streaming anche qui sul nostro sito.

Guarda la diretta qui.

