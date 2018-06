«C’è un pacco per lei», poi giù la corrente

Anziani bloccati in ascensore e derubati Nuova truffa ai danni degli anziani: attenzione ai finti corrieri. Alla vittima viene chiesto di scendere all’ingresso del palazzo per ritirare un pacco.

Nuova truffa ai danni degli anziani: questa volta ad agire sono due malviventi. Un finto corriere suona al citofono condominiale fingendo di portare un pacco per costringere le persone a scendere a piano terra a ritirarlo lasciando la porta aperta. Un complice a quel punto stacca la corrente condominiale nella centralina elettrica dell’interrato e blocca il malcapitato in ascensore. In questo modo i ladri hanno gioco facile a entrare in casa con la porta aperta e rubare soldi e oggetti personali. Nuova puntata su L’Eco di Bergamo del 20 giugno 2018 dell’inchiesta su truffe e raggiri.

