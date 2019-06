C’è una bomba da disinnescare ad Adro

Domenica chiusi alcuni tratti dell’A4 Nell’articolo tutti gli orari delle limitazioni al traffico, i tratti interessati e i percorsi alternativi. Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio: «Voli regolari, ma attenzione alla viabilità nel raggiungere lo scalo».

Domenica 16 giugno chiusure lungo l’autostrada A4 a causa di un ordigno bellico inesploso, rinvenuto in un terreno agricolo a Zocco, nel Comune di Adro (Brescia), che verrà fatto brillare. L’ordigno in questione è una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale e saranno gli artificieri dell’Esercito di Reggimento Genio Guastatori di Cremona a renderla inoffensiva, ovviamente dopo aver fatto evacuare i residenti della zona.

Dalle 8 alle 16 di domenica 16 giugno, dunque, sulla A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti: chiusura del tratto compreso tra Seriate e Rovato, verso Brescia-Venezia, con contestuale chiusura dell’area di servizio «Sebino sud». In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, si potrà percorrere la Ss 498, la Sp 573 e la Sp 16 fino all’immissione sulla A4, attraverso la Sp 51, dalla stazione autostradale di Rovato. Il percorso alternativo è di circa 28 chilometri.

Chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A35 Brebemi e Ponte Oglio, verso Milano-Torino, con contestuale chiusura dell’area di servizio «Sebino nord». In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A35 Brebemi, procedere verso Milano, uscire alla stazione di Treviglio e percorrere la Sp 42 per poi entrare, sulla A4, al casello di Seriate o di Bergamo. Il percorso alternativo è di circa 75 chilometri

.Chiusura dell’entrata delle stazioni autostradali di Bergamo e di Dalmine, verso Brescia-Venezia. In alternativa si consiglia: entrare alla stazione autostradale di Rovato; procedere in direzione di Torino, percorrere la A58 Tangenziale est esterna di Milano e la A35 Brebemi fino all’allacciamento con la A4, dove si potrà rientrare, dalla barriera autostradale di Castegnato, per procedere verso Brescia-Venezia.

Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Milano-Bergamo, informa che tutti i voli opereranno regolarmente e ricorda a tutti i passeggeri provenienti da Brescia che, considerate le chiusura lungo l’A4, « dovranno seguire i percorsi alternativi segnalati. Dati i tempi di percorrenza maggiori si suggerisce di tenerne conto nel calcolo del tempo di trasferimento verso l’aeroporto».

