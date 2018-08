Celebrazioni di Sant’Alessandro

Fuochi d’artificio rinviati a domenica Lo ha comunicato il Comune di Bergamo per motivi di maltempo. Annullata anche la visita alla Torre di Gombito. Il resto della programmazione degli eventi per la festa del Patrono rimangono invariati. Guardali qui.

A causa del maltempo previsto per la serata di sabato 25 agosto in città, lo spettacolo pirotecnico organizzato nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Alessandro è rinviato a domani, domenica 26 agosto, alle ore 22. Sempre per via del meteo avverso, la prevista apertura di stasera della Torre di Gombito è annullata. Leggi il resto della programmazione cliccando qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA