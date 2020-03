Cento cantanti per l’inno

ai nostri eroi negli ospedali La canzone di Marco Valli & Friends è nata per ringraziare quelle donne e quegli uomini che prendono per mano le nostre vite: medici, infermieri, operatori socio-sanitari.

Otto giorni di ininterrotto lavoro, due musicisti, più di cento persone coinvolte. Da questo e nata «I nostri eroi».

La canzone di Marco Valli & Friends - dove per friends si intende il chitarrista Giordano Bruno dei Vipers e Gigi Quattri, mix audio - è nata per ringraziare quelle donne e quegli uomini che prendono per mano le nostre vite: medici, infermieri, operatori socio-sanitari. E suona così:

«... Eroi siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

come faremmo senza voi!

... siete tutti dei giganti

lo sappiamo andrete avanti

in silenzio coraggiosi

... Chi di voi ha dato tutto

la propria vita in corsia

Bergamo

la Lombardia

l’Italia intera è con voi».

«I miei eroi - dice l’autore - sono mia nipote e mio cognato, Paola e Maurizio Algeri: entrambi lavorano all’ospedale di Seriate. Ma ognuna delle 100 persone cui ho mandato le strofe, perché le cantassero per essere montate nel video, ha celebrato a suo modo un suo eroe fra i tanti che si stanno sacrificando per noi».

«Teo Mangione e gli amici di Radio Alta - racconta Marco - mi hanno spronato e dato la carica, mia moglie Emilie mi è stata vicina, mia figlia Joy, 2 anni e mezzo, mi ha cantato il ritornello all’infinito. Più che una canzone è un inno, un inno dedicato ai nostri eroi negli ospedali».

Tutto quanto verrà raccolto andrà ad «Abitare la cura» per sostenere luoghi di sollievo all’accoglienza dei pazienti che non possono tornare a casa. Il video è anche sul sito dell’Istituto comprensivo di Scanzo e Pedrengo.

IL TESTO COMPLETO - «I NOSTRI EROI»

Autori: Marco Valli e Daniele “Pelle”

Alzarsi la mattina

Senza aver dormito

Ma chi ve lo fa fare?

io non ho mai capito…



Fin dai tempi in università

studiare per poter capire

guardar negli occhi la realtà



No la gente è persa senza voi

sulle spalle avete un peso

un peso grande come il cuore



Dimenticando che il diritto a vivere

lo avete uguale a noi

siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

non lo scorderemo mai!



Eroi siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

come faremmo senza voi!



La paura non vi ferma

c’è il senso del Dovere

La scienza è dalla vostra parte

ma soprattutto avete un Cuore grande



Chi vi ha preso in giro anni fa

è proprio lui che salverete

da questa malattia vigliacca



Siamo così fragili

e anche se siamo un po’ distanti

ci sentiamo più uniti



siamo qui con voi e vi cantiamo insieme siete degli eroi

siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

non lo scorderemo mai!



Eroi siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

altro che Captain America!



Chi di voi ha dato tutto

la propria vita in corsia

Bergamo

la Lombardia

l’Italia Intera è con voi!



Siete medici, siete infermieri

siete tutti dei giganti

lo sappiamo andrete avanti

in silenzio coraggiosi



e noi vi cantiamo in coro

eroi siete i nostri eroi

siete i nostri eroi

non lo scorderemo mai!

