Centro Servizi, 25 anni di sprechi

Costò cento miliardi di vecchie lire La megastruttura del ministero delle Finanze si trova al confine tra Bergamo e Orio: 127.000 metri cubi, costruita in due anni su un’area di diecimila metri quadri. Da un quarto di secolo è inutilizzata e abbandonata a se stessa.

La verità è che dopo 25 anni trovare gli aggettivi giusti è difficile. E allora limitiamoci a fare gli auguri al Centro Servizi del ministero delle Finanze, quel «coso» al confine tra Bergamo e Orio al Serio, da sempre erroneamente attribuito ad Azzano San Paolo: sono 25 anni di cantiere abbandonato, l’ultimo giorno di lavoro è stato nel luglio 1994. Tecnicamente parlando ci sarebbero quindi da festeggiare le nozze d’argento. Il problema è che non c’è proprio nulla da festeggiare per questa cattedrale nel deserto di 127.000 metri cubi, costruita nel giro di due anni su un’area di diecimila metri quadri al costo di cento miliardi di vecchie lire (cinquanta milioni di euro). In tutti questi anni si sono succedute diverse idee per il recupero, con destinazioni possibili ormai arcinote: terziario, direzionale o alberghiero. Nessuna, però, ha mai trovato realizzazione (le foto sono di Yuri Colleoni).

