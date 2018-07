Cerca di ingoiare l’involucro con la droga

Arrestato 20enne in via Bonomelli Aveva con sè dell’hashish e ha cercato di scappare: arrestato un giovane dalla polizia in via Bonomelli, a Bergamo.

L’intervento nel pomeriggio del 3 luglio: in manette M.T., 20enne del Mali, a cui nel novembre 2017 gli era stato già notificato un decreto di diniego di protezione internazionale, nei confronti del quale aveva fatto ricorso tuttora in fase di contenzioso, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane è stato fermato in via Bonomelli e, appena il giovane extracomunitario ha capito che aveva a che fare con degli agenti della polizia, ha provato a ingoiare un involucro con oltre 4 grammi di hashish che aveva appena estratto dalla tasca dei pantaloni.

La polizia ha recuperato l’involucro e ha bloccato il giovane che ha tentato di scappare. In casa il ragazzo aveva 452,90 euro, provento dell’attività di spaccio, e un telefono cellulare.

