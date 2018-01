Cerca di salire sul treno dal finestrino

Viene travolto e cade: è gravissimo Un uomo è stato travolto da un treno diretto a Bergamo ed è in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto alla stazione di Carnate, in Brianza.

Secondo le prime ricostruzioni sembra l’uomo abbia cercato di salire a bordo del convoglio in movimento da un finestrino. Sarebbe scivolato e sarebbe caduto, restando incastrato tra il mezzo e la banchina. E’ stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza e portato in gravissime condizioni all’ospedale di Monza: avrebbe subito la semiamputazione di entrambi gli arti inferiori. L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione dei treni. I convogli - segnala Rfi - sono fermi sulle linee Milano-Lecco-Bergamo. Trenord ha informato sul proprio sito che i treni non viaggiano sulle direttrici Tirano-Milano, Bergamo-Milano e Lecco-Milano.

