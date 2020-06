Cerimonia con Mattarella

Dove vederla in diretta In tutta l’area del Cimitero monumentale sono stati disposti divieti di sosta con rimozione forzata e di transito dalle 14 di oggi, domenica 28 giugno. Il Requiem dalle 20,30 su RaiUno, Bergamo Tv e in streaming sul nostro sito

Già da qualche giorno la macchina organizzativa è al lavoro per la cerimonia di stasera domenica 28 giugno al cimitero monumentale. Il palco è stato allestito, le sedie dei sindaci preparate. Ed è pronto anche il piano B, cioè lo spostamento del Requiem in Santa Maria Maggiore in caso di maltempo. Considerate le previsioni, l’alternativa non dovrebbe scattare. A rendere ancor più speciale la cerimonia, prevista dalle 20,30, c’è la diretta televisiva in prima serata su RaiUno. Il segnale sarà trasmesso anche da Bergamo TV. I cittadini non potranno assistere al Requiem per ragioni di sicurezza.

Dalle ore 14 odierne fino a mezzanotte di domenica 28 giugno in viale Pirovano, piazzale Cimitero, via Boito, via Cimarosa, via Gastoldi, via Vivaldi, via Rubini, via Serassi nel tratto compreso tra via Borgo Palazzo e via Vivaldi è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. In viale Pirovano, piazzale Cimitero, via Boito, via Cimarosa, via Gastoldi, via Vivaldi, via Rubini, via Serassi, via SS. Maurizio e Fermo nel tratto compreso tra via Ghislandi e via Serassi vige anche divieto di transito di tutti i veicoli.

