Champions, forfait di Benzema

Real a Bergamo con 19 giocatori I madrileni perdono un’altra pedina alla vigilia della gara con l’Atalanta.

L’attaccante francese non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l’ultima gara di Liga e non figura fra i 19 convocati di Zinedine Zidane per l’andata degli ottavi di Champions, mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta.

L’assenza di Benzema si aggiunge a quella dei vari Carvajal, Valverde, Sergio Ramos, Rodrygo, Hazard e Marcelo.

Questa la lista: portieri: Courtois, Lunin e Altube; difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel; centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco; attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro

