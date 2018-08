Chirurgo esce dopo un delicato trapianto

Gli rubano lo scooter fuori dall’ospedale Aveva appena concluso un delicato trapianto di fegato a un bimbo, è tornato a casa a piedi di notte: rubato il motorino all’uscita dall’ospedale.

Ladri quanto meno spavaldi, quelli che nella notte tra sabato 18 e domenica 19 agosto sono entrati in azione proprio a pochi passi dall’ingresso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Esattamente nell’area del parcheggio riservato a moto, motorini e scooter che si trova in un’area illuminata e dove a qualunque ora c’è comunque il rischio di incappare in persone che entrano o escono dalla struttura sanitaria, tra medici, infermieri, tecnici, amministrativi e anche visitatori o malati.

Ladri spavaldi, quindi, che con il loro «colpo» hanno anche creato qualche difficoltà alla vittima del loro furto: gli autori, infatti, hanno portato via uno scooter Honda che appartiene a Michele Colledan, direttore del Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo e trapianti. Il quale, uscendo dall’ospedale dopo l’una di notte tra sabato e domenica, proprio dopo aver concluso un trapianto di fegato (su un bimbo, intervento riuscito), si è ritrovato senza mezzo: è tornato a casa a piedi.

