Chiuduno, fake news sui vaccini

«Non presentatevi senza prenotazione» L’Azienda ospedaliera Bergamo Est smentisce la comunicazione che sta girando sul web che ci sarebbero vaccini in esubero al centro vaccinale di Chiuduno.

Se vi arriva la voce o la comunicazione che vedete in foto che invita a presentarsi anche senza appuntamento al centro vaccinale di Chiuduno per effettuare la vaccinazione perchè ci sarebbero delle dosi in esubero, non credetegli, è un falso.

Una fake news fatta circolare da sconosciuti che l'Azienda Sanitaria Bergamo Est ha smentito categoricamente con un post su Facebook. «Le comunicazioni che stanno circolando sui social sono fake news! Nessuna dose viene sprecata e le uniche modalità per prenotare il vaccino sono quelle canoniche».

Questo lo screenshot della comunicazione falsa

Comunicazione falsa

