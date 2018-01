Chiuduno, furto con proprietari in casa

Sorpreso ladro che rovista il guardaroba Momenti di paura per una coppia in via Brigata Lupi. Il malvivente ha puntato la torcia in faccia al proprietario ed è fuggito.

Ha sorpreso un ladro che stava rovistando nel suo guardaroba, ma il malvivente gli ha puntato la torcia elettrica in faccia per evitare di essere riconosciuto e poi è fuggito di corsa. Momenti di paura giovedì sera a Chiuduno dove i ladri sono entrati nuovamente in azione in via Brigata Lupi, nella zona residenziale vicina al polo fieristico, a sud della ferrovia. Non è la prima volta che la zona viene presa di mira dai malviventi. Già prima di Natale un’altra villetta in via Brigata Lupi è stata visitata dai ladri. Anche in quel caso il colpo non è andato a segno perché il proprietario, ignaro di quello che stava accadendo, ha acceso la luce e li ha messi in fuga.

