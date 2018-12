Ci siamo, la neve sta arrivando

Possibili fiocchi in pianura Prima arriverà sopra i 700 metri, poi sarà probabile un abbassamento. Primi fiocchi in pianura, nella Bergamasca: sta arrivando la neve. Prevista nel pomeriggio di mercoledì 19 dicembre.

L’inversione termica di martedì mattina ha ribaltato i valori della temperatura, costringendo la pianura sotto lo zero (in parte anche sotto la nebbia), e la montagna con valori spesso positivi. Mercoledì le correnti cambieranno e, come preannunciato, arriverà il peggioramento da Ovest, precisamente dall’Oceano Atlantico. Il cielo sarà nuvoloso, ma senza precipitazioni; nel corso del pomeriggio, rapido peggioramento e dopo il tramonto ecco i primi fiocchi verso seicento metri di quota. Non grandi nevicate, ma avremo i primi fiocchi e nevicherà fino a notte fonda, con cessazione dei fenomeni già giovedì mattina prima dell’alba.

In città e in pianura inizialmente sarà pioggia, poi, nella notte, è possibile che si trasformi in neve bagnata, ma senza eventuali accumuli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA