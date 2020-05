Ciclista cade in Val Brembilla

Corsa in ospedale, trauma cranico Elicottero in azione questa mattina verso le 12 in località Cadelfoglia.

Una rovinosa caduta dalla bicicletta per un 36enne nella mattinata di sabato 23 maggio in Val Brembilla. L’uomo si è ferito ed è stato chiamato l’elicottero da Bergamo per soccorrerlo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

