Ciclista travolto in via Moroni

22enne trasportato all’ospedale L’incidente intorno alle 11.30 in via Moroni, all’altezza di via dei Caniana. Travolto in bici un 22enne.

Lo scontro all'incrocio tra via dei Caniana e via Moroni con un’auto che ha travolto un ragazzo in bici. La macchina stava viaggiando in via Moroni quando la due ruote sarebbe uscita da un incrocio: inevitabile l’impatto, il giovane in sella alla bici è caduto prima sul parabrezza della macchina e poi è finito a terra. Sul posto immediato l’intervento del 118 con un’ambulanza e un’automedica: il ragazzo di 22 anni è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo con traumi agli arti inferiori e al capo. Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale di Bergamo.

