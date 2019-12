Cielo blu e temperature in rialzo

Ma settimana prossima torna la pioggia Godiamoci questa giornata di bel tempo con il cielo terzo e le temperature in rialzo. La prossima settimana ci riporta nel maltempo con nuove piogge all’orizzonte.

Dopo la giornata invernale su tutto il territorio orobico con la neve anche in città nella giornata di Santa Lucia, sabato la Bergamasca gode di un cielo sereno e terso, con temperature in moderato rialzo. Il vento da Nord ha ripulito l’umidità nell’aria regalando cieli tersi e visibilità verso i lontani Appennini. Attenzione però al ghiaccio sulle strade e a una nuova perturbazione che arriverà la prossima settimana, perché la rotazione dei venti da Sud ribalterà la situazione meteo: questo significherà cielo molto nuvoloso con possibili piogge fino a quote medio-alte.

