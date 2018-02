Cielo grigio e freddo in Bergamasca

Ecco le previsioni meteo del week end Nuvole, schiarite, pioggia e poi freddo. Non è un week end facile per i meteorologi, impegnati a prevedere il meteo dei prossimi tre giorni. In provincia di Bergamo cieli grigi e temperature ancora invernali.

Dopo la pioggia caduta all’alba di venerdì, sulla Bergamasca è spuntato un timido sole. Cieli grigi e temperature ancora invernali, ma nella media del periodo. Ecco le previsioni di 3BMeteo del prossimo week end.

Venerdì, 9 febbraio: Cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 10 febbraio: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1400 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 11 febbraio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -0°C, lo zero termico si attesterà a 1350 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA