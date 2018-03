Cielo terso sui tremila orobici

Ma lunedì torna il maltempo Se in pianura dominano le nebbie (visibili oltre le piste del Vodala) nella parte alta delle valli il cielo è completamente azzurro: nella foto i tremila orobici.

Nebbia in pianura e cielo completamento azzurro in montagna: è la sintesi della domenica 4 marzo sulla Bergamasca. La pioggia tornerà a farsi sentire domani, lunedì 5 marzo, e martedì 6 marzo, secondo gli esperti, potrebbe tornare anche la neve. Bisogna aspettare la fine della prossima settimana per sperare ancora in un po’ di sole.

La sintesi della giornata di oggi dal punto di vista meteo la si vede bene dalle foto di Mirco Bonacorsi: in pianura dominano le nebbie (visibili oltre le piste del Vodala), nella parte alta delle valli il cielo è completamente azzurro: nella foto i tremila orobici.

