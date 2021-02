Cimiteri cittadini, all’asta del Comune

due cappelle e 46 tombe di famiglia È online sul sito del Comune di Bergamo il bando d’asta per l’assegnazione di due cappelle di famiglia e 44 tombe di famiglia nel cimitero monumentale di Bergamo, di due tombe di famiglia nel cimitero di Grumello del Piano, al confine con il Comune di Lallio.

La procedura per l’assegnazione prevede offerte al ribasso rispetto alla base d’asta per ogni lotto, fino ad un limite percentuale non superiore al 10% prezzo originario. Il bando è pubblicato sul sito web del comune di Bergamo e contiene immagini e capitolati speciali relativi a ogni sepoltura. Eventuali ulteriori informazioni o sopralluoghi si possono richiedere telefonicamente, contattando il numero 035/399438, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure via e-mail all’indirizzo [email protected].

Il termine di presentazione delle offerte, che dovranno pervenire in busta chiusa e secondo le modalità indicate nel bando, è fissato entro le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2021. L’apertura delle buste avverrà, in sede che sarà comunicata nel pomeriggio del giorno 18 marzo 2021 sul sito del Comune di Bergamo, in seduta pubblica dalle ore 11 del giorno 19 marzo 2021.

