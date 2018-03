Ribaltamento a Boccaleone

Lunghe code in Circonvallazione Viabilità in tilt per un incidente sull’asse interurbano all’altezza del viadotto di Boccaleone: traffico sull’ex statale 470 fino alla Circonvallazione delle Valli.

Traffico in tilt in città per un’auto ribaltata, l’incidente è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 19 marzo. L’auto si è ribaltata sull’asse interurbano all’altezza del viadotto di Boccaleone. Bloccata la strada ex statale 470 dal parco della Clementina fino alla Circonvallazione. Sul posto i soccorsi del 118 e anche i Vigili urbani per regolare il traffico. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente in cui sarebbe coinvolto un cinquantenne.

