Circonvallazione, sarà un’estate calda

A nuovo 30.000 metri quadri di asfalto Palazzo Frizzoni ha stanziato 1,5 milioni di euro. Quattro i tratti interessati

Il clou sarà il rondò delle Valli. L’assessore Brembilla: «Si lavorerà di notte per contenere i disagi»

Un milione e 500 mila euro per rimettere a nuovo la circonvallazione. Tanto ha stanziato il Comune con un capitolo di spesa messo in conto già nel 2017. L’avvio dell’operazione la scorsa estate, quando la città si svuotava dal traffico, e veniva realizzato il primo lotto dell’intervento di riasfaltatura di un manto stradale malconcio: in tutto 27 mila metri quadri di carreggiata.

E l’estate 2018 sarà ugualmente calda, con diversi tratti di circonvallazione, i più battuti, investiti da un nuovo cantiere. A partire dal rondò delle valli uno dei crocevia più significativi, dove si smista il traffico delle valli Seriana e Brembana e ci si incanala dentro il centro città. Alla fine della prossima estate, saranno tirati a lucido 30 mila metri quadrati di manto stradale, riempiendo buche e fessurazioni scavate negli anni dal costante passaggio di auto e mezzi pesanti.

