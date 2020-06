Città Alta, cade dalla bici elettrica

Donna picchia la testa: è grave L’incidente in via della Fara alle 19,30 di sabato 20 giugno: la donna,, 51 anni, è stata intubata sul posto e poi trasferita in codice rosso in ospedale. Ha fatto tutto da sola: cadendo, ha picchiato la testa a terra.

Grave incidente la sera di sabato 20 giugno in Città Alta: attorno alle 19,30 in via della Fara a Bergamo una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita cadendo dalla sua eBike. La donna avrebbe picchiato con violenza la testa per terra: il marito, che la precedeva di alcuni metri in sella a un’altra bici elettrica, ha sentito il tonfo e si è girato. La donna era incosciente: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanza e automedica: la donna ferita è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale Gavazzeni. La prognosi è riservata. La polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso.

I rilievi della polizia locale in via della Fara

(Foto by Yuri Colleoni)

