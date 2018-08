Città Alta fa il pieno, Campagnola fanalino

Su «L’Eco» le opere della giunta Gori Il Pd locale si sarà pure lamentato, ma nel report dell’amministrazione Gori l’elenco di cose fatte in Città alta fa la parte del leone. Fanalino di coda, invece, Campagnola.

È riassunto in sei maxifogli excel il resoconto degli interventi (opere pubbliche, servizi, sicurezza) realizzati, in corso o fermi, in pratica la versione aggiornata dei volantini della campagna elettorale di cinque anni fa.

Un bilancio con luci e ombre, che riguardano soprattutto le periferie dove - dal Piano integrato Sace a Conca Fiorita all’eliminazione del passaggio a livello in Boccaleone - alcune promesse sono rimaste incompiute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA