Città Alta, lavori agli sgoccioli alla Rocca

«Il parco riaprirà a Pasqua» Investimento da 300 mila euro per riqualificarlo. Coinvolti anche Marenzi e Caprotti. Ciagà: «Prossimo obiettivo San Vigilio».

In questi giorni i custodi del parco della Rocca stanno invitando i curiosi a uscire dall’area transennata. I lavori sono ancora in corso e bisognerà aspettare metà aprile per vederlo riaperto, con aiuole e arredi nuovi. C’è attesa sulla manutenzione straordinaria della storica area verde ormai agli sgoccioli. «I lavori - spiega l’assessore all’Ambiente Leyla Ciagà - sono partiti a ottobre e il parco è stato chiuso al pubblico ad eccezione delle tradizionali celebrazioni. Abbiamo utilizzato le transenne per delimitare il percorso che conduce al museo della Rocca. L’obiettivo è riaprire il parco per Pasqua».

