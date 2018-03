Città Alta, morto Franco Santambrogio

In Piazza Vecchia fondò il Sant’Ambroeus Saranno celebrati mercoledì mattina alle 10,30, al cimitero monumentale, i funerali di Franco Santambrogio, figura di spicco per tanti anni della ristorazione bergamasca, balzato agli onori della cronaca nazionale per aver meritato il titolo di «Miglior sommelier d’ Italia 1978-79», titolo che ha sancito la sua enciclopedica e non comune conoscenza dei vini di tutto il mondo.

Franco è morto lunedì 26 marzo a mezzogiorno nel suo letto alla residenza per anziani di via Gleno dove si trovava da alcuni mesi per l’ aggravarsi del male di cui soffriva. Era nato a Como nel 1932: avrebbe compiuto 86 anni a settembre. La carriera Dopo aver girato mezzo mondo lavorando nella ristorazione, si era stabilito a Bergamo, dove - con il collega Ennio Cisana - nel 1980 avviò la Trattoria del Sommelier, proprio nei locali oggi occupati da «Lio Pellegrini». Fu uno dei primi ristoranti di classe aperto in città e nel 1981 meritò la Stella Michelin. «Per me è stato un grande maestro, aveva un olfatto e un palato superlativi», ricorda Cisana.

