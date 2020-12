I vigili del fuoco intervenuti in via Donizetti (Foto by Bedolis)

Città Alta, si surriscalda la sauna

Incendio in un appartamento In via Donizetti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio del 31 dicembre: il guasto ha causato le fiamme, ma per fortuna non ci sono stati feriti

Allarme per un incendio nel primo pomeriggio del 31 dicembre in Città Alta: i vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti con due squadre in via Donizetti, per il fumo e le fiamme che si stavano levando da un appartamento.

Stando alle prime ricostruzioni, all’origine del rogo c’è stato un problema all’impianto di una sauna installato nell’abitazione: da lì il fumo si è diffuso rapidamente in tutta la struttura, pareti e locali anneriti. Non ci sono state per fortuna persone ferite, l’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza la struttura. Lo stabile non sembra aver subito danni ingenti.

