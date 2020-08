Città Alta, sole e cielo azzurro

«Spuntano» i grattacieli di Milano Nella giornata di martedì 4 agosto il sole è tornato a splendere su Bergamo. Da Città Alta si vedono i grattacieli Milano, tanta gente sulle Mura a scattare foto.

Dopo il maltempo di lunedì, martedì il sole è tornato a splendere su gran parte della provincia, in particolare dal primo pomeriggio. E c’è chi ha colto al volo l’occasione per un passeggiata in Città Alta: tante le persone sulle Mura o tra i vicoli del centro storico con fotocamera al seguito. E chi cercava uno scatto particolare da portare a casa non è rimasto deluso: all’orizzonte, infatti, erano visibili i grattacieli di Milano, uno spettacolo che si presenta ogni volta che la foschia e il velo dello smog si attenuano, per esempio dopo i temporali o in giornate ventose. Ecco grattacieli di Milano visti da Le Dimore di via Arena.

I grattacieli di Milano fotografati da Le Dimore di via Arena

© RIPRODUZIONE RISERVATA