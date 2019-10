Il funerale di Luca Cividini nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo (Foto by Bedolis)

«Cividini, una vita impegnata

nella costruzione della nostra città» Il ricordo dell’imprenditore Luca Cividini durante il funerale nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. I figli: «Un padre sempre presente nonostante i numerosi impegni».

«Sei sempre stato presente nella nostra vita nonostante i numerosi impegni professionali. Ci hai insegnato l’umiltà e il rispetto verso gli altri, siamo certi che resterai sempre con noi papà»: così Eva e Gianluca, figli dell’imprenditore Luca Cividini, morto mercoledì 9 ottobre, a 57 anni dopo una lunga malattia, hanno ricordato il padre durante il funerale che si è celebrato nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo.

Tantissime persone, non solo del mondo imprenditoriale e bancario bergamasco, hanno preso parte all’ultimo saluto a Luca Cividini, un imprenditore che ha saputo portare avanti e rinnovare l’avventura del nonno Luigi, passando dall’impegno nel mondo delle costruzioni alle nuove sfide imprenditoriali come la scalata di Retelit (Reti telematiche italiane) con grande lungimiranza.

«Luca Cividini ha lavorato per la costruzione della città – ha ricordato nell’omelia il parroco monsignor Gianni Carzaniga –: lo ricorderemo per quello che ha donato a Bergamo e nel cammino che sta compiendo verso la città di Dio». Ultima avventura, testimonianza del suo attaccamento alla città, la partecipazione tramite la sua Fcf Srl nell’acquisto insieme ad Alberto Previtali dell’ex Diurno, l’ex albergo sotterraneo di piazza Dante chiuso nel 1978: il suo sogno era quello di regalare a Bergamo uno spazio di aggregazione, anche culturale, per rilanciare una zona della città nelle ore serali un po’ abbandonata a se stessa. Spetterà ora al fratello Paolo, a cui era legatissimo, proseguire da solo questa avventura, con l’obiettivo di realizzare quello che per Luca era un vero e proprio sogno da trasformare in realtà.

Oltre ai figli Eva e Gianluca, Cividini lascia la moglie Annamaria, con cui era riuscito a festeggiare i 29 anni di matrimonio pochi giorni fa.

