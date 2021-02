Clusone, in fiamme il tetto di una cascina

Oltre 4 ore per spegnere l’incendio - Foto I Vigili del fuoco di Bergamo e Clusone impegnati dalle 2 di stanotte (tra il 10 e l’11 febbraio) per spegnere l’incendio divampato in una cascina ristrutturata. Nessun ferito.

Un tetto di oltre 300 metri quadri si è incendiato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio in una cascina ristrutturata a Clusone. Le fiamme, in via Michelangelo da Caravaggio, si sono propagate velocemente verso le 2 di notte. A dare l’allarme gli abitanti della cascina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e, in supporto, è stata portata l’autoscala della centrale di Bergamo. I pompieri hanno lavorato per più di quattro ore per domare l’incendio, spento intorno alle 6. L’intera area è stata bonificata: non ci sono stati feriti.

