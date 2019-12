Colognola, televisori nel sottopasso

E la discarica è poco distante... Una vera e propria discarica abusiva in un sottopasso alla tangenziale di Colognola, lungo il percorso pedonale che collega il quartiere di Colognola a quello di Grumello del Piano.

. Un incredibile spettacolo si è presentato agli appassionati podisti che numerosi percorrono questo tranquillo percorso tra i campi: un centinaio di televisori al plasma e alcuni caloriferi sono stati abbandonati ai lati della strada campestre. Un nostro lettore ha scattato alcune foto per documentare l’incivile episodio.

Dato l’elevato numero di televisori, non si può certo pensare all’iniziativa di un cittadino qualunque ma forse alla volontà di un addetto ai lavori di sbarazzarsi del deposito di scarto, che aveva accumulato in magazzino. Ci si chiede perché il colpevole del brutto episodio non sia andato alla discarica comunale che tra l’altro non è molto lontana. La risposta è semplice: mentre per il privato cittadino la discarica di qualunque elettrodomestico è gratuita, per i commercianti-riparatori è previsto il pagamento di una tariffa sulla base del peso di quanto scaricato.

