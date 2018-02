Colonna di fumo nella Bassa Bergamasca

Deposito di legna in fiamme a Verdello A bruciare un deposito di legna e materiale vario con 80 quintali di legna. A dare l’allarme i residenti della zona che hanno segnalato una colonna di fumo visibile nella Bassa Bergamasca.

Un incendio è scoppiato nella mattina di mercoledì 21 febbraio a Verdello, in via Ferraris, in un deposito di legna e materiale vario. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviglio che alle 10.30 sono riusciti a domare le fiamme, molto alte, che hanno causato una nube di fumo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. A dare l’allarme i residenti della zona: il fuoco ha intaccato dei recinti e depositi attrezzi di abitazioni vicine.

Foto Cesni

Foto Cesni

L’intervento dei vigili del fuoco a Verdello

(Foto by Foto Alessandro Bassan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA