Colto da malore, muore dopo 11 giorni

Addio al medico dei trapianti Era in ospedale, nel tardo pomeriggio del 6 settembre, ed era uscito dalla struttura del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, da molti anni ormai la sua «casa», per qualche minuto di relax, quando è stato colto da un malore improvviso, violentissimo.

Un infarto, con conseguente arresto cardiaco. I colleghi lo hanno soccorso immediatamente, ed è stato sottoposto alle procedure di Emodinamica per salvargli la vita: Roberto Fiocchi, 65 anni, cardiologo e cardiochirurgo, responsabile medico del trapianto cardiaco pediatrico e per adulti, in forza nell’Unità trapianti di cuore che fa capo al Dipartimento cardiovascolare, è stato sottoposto anche al trattamento con Ecmo e dopo le cure d’urgenza il suo cuore si è ripreso, ma, a distanza di 11 giorni dal tremendo infarto, si è spento per sopravvenute complicanze, lunedì 17 settembre.

