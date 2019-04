Come sarà il nuovo palazzetto

Grandi vetrate e pista per pattini a rotelle Dalle enormi vetrate, che corrono lungo tutta la superficie laterale, si potrà vedere quasi tutto il parco della Malpensata.

Magari sfrecciando o traballando, i più, su pattini a rotelle. Sulle tavole ufficiali dei progetti il nuovo palazzetto in costruzione alla Malpensata, dopo un tempo c’era il palaghiaccio, è definito «polifunzionale». Significa che ci saranno molte attività tra cui una pista da pattinaggio a rotelle, calcetto, ballo anche agonistico e non, spazio per feste ed eventi e - perché no? - anche cinema all’aperto e per aperto si intende con le vetrate spalancate, ma comunque al riparo dalla pioggia grazie alla copertura.

