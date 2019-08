Come sarà viale Giulio Cesare

Una nuova piazza davanti allo stadio L’obiettivo è realizzare uno grande spazio davanti alla tribuna, mettendone in evidenza la facciata, posizionando le nuove alberature ai lati ed eliminando una decina di posti auto, quelli verso le due curve.

«Ora lo stadio diventa un posto per stare, non solo di passaggio». In questa frase dello studio «De8» c’è l’essenza del progetto di riqualificazione di viale Giulio Cesare nel tratto davanti alla tribuna che ora porta il nome di Ubi Banca. L’obiettivo è realizzare una nuova piazza davanti alla tribuna, mettendone in evidenza la facciata, posizionando le nuove alberature ai lati ed eliminando una decina di posti auto, quelli verso le due curve. «In questo modo viale Giulio Cesare diventa un collegamento tra il nuovo parco a nord e la nuova piazza a sud», si legge nel progetto, che verrà autorizzato a breve dagli uffici comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA