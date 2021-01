Compagnie aeree più sicure al mondo

La classifica: tra le low cost anche Ryanair Il sito Airlineratings.com ha stilato la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo per il 2021. Al top c’è l’australiana Qantas.

Quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo? Il sito specializzato Airlineratings.com ha risposto stilando la classifica delle venti compagnie top per il 2021. La graduatoria tiene conto di vari fattori, come incidenti gravi, valutazioni da parte di organi di governo e dell’industria dell’aviazione, iniziative di sicurezza ed età della flotta. Al primo posto c’è l’australiana Qantas, che con i suoi 100 anni di storia è riconosciuta fra i leader nello sviluppo della sicurezza, a seguire ci sono Qatar Airways, Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, EVA Air, Etihad Airways, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, British Airways, Virgin Australia / Virgin Atlantic, Hawaiian Compagnie aeree, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM e United Airlines.

C’è poi un elenco a parte, dedicato alle compagnie low cost: i redattori del sito hanno individuato le 10 migliori che sono (in questo caso l’elenco è stato diffuso in ordine alfabetico): Air Arabia, Allegiant, easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet e Wizz. Il caporedattore Geoffrey Thomas ha spiegato che la questa classifica è stata stilata prendendo in considerazione solo gli incidenti gravi: «Tutte le compagnie aeree hanno incidenti ogni giorno e molti sono problemi legati alla produzione degli aeromobili, non all’operatività del vettore. È il modo in cui l’equipaggio di volo gestisce gli incidenti che determina una buona compagnia aerea da una non sicura».

