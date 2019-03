Comuni, 4 dipendenti ogni mille abitanti

Bergamaschi tra gli ultimi in Lombardia La media è tra le più basse a livello regionale e nettamente inferiore al dato nazionale, che si attesta sui 6,27. Pesano il blocco del turnover e i vincoli alle nuove assunzioni.

Non se la passano bene, a livello di personale, i Comuni bergamaschi: dai dati del 2017 emerge infatti che sono 4.606 in tutto i lavoratori impiegati nei municipi della nostra provincia, una media di 4,21 ogni mille abitanti, tra le più basse a livello regionale (peggio di noi stanno solo nel Lodigiano, dove non arrivano nemmeno a quattro impiegati ogni mille residenti) e nettamente inferiore al dato nazionale, che si attesta sui 6,27.

La situazione è frutto anche di una serie di provvedimenti che negli ultimi anni hanno bloccato il ricambio del personale e posto forti vincoli alle assunzioni per le amministrazioni locali, segnala l’Anci. Trattandosi però di blocchi applicati spesso a prescindere dalle condizioni di partenza dei singoli Comuni, hanno finito per pesare di più su chi già non poteva contare su numeri particolarmente elevati. Il tutto a fronte di una burocrazia sempre più complessa e di norme in costante evoluzione che richiedono, anche nei Comuni, competenze sempre più specifiche.

