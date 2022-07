Comunità energetiche, questionario ai cittadini di tre quartieri di Bergamo

Il Comune di Bergamo sta avviando dei progetti volti a promuovere, sensibilizzare e progettare Comunità di Energia Rinnovabile (C.E.R.) sul territorio comunale. Ha perciò avviato delle attività per testare la sensibilità dei residenti verso questa tematica a partire da alcuni quartieri cittadini. Nei giorni scorsi un questionario è stato inoltrato a numerose famiglie e a singoli residenti dei quartieri di Campagnola, Conca Fiorita e Grumello. Il questionario, che comprende una parte illustrativa e una sezione di domande, è da compilare in forma anonima entro il giorno 11 settembre 2022.

Come partecipare

La compilazione del questionario è possibile in modalità telematica sul sito del Comune di Bergamo al seguente link: www.comune.bergamo.it/questeco, oppure in modalità cartacea, utilizzando la comunicazione inoltrata al domicilio dal Comune di Bergamo, provvedendo a scansionare o fotografare il foglio per inoltrarlo poi alle mail degli Operatori di quartiere (Campagnola: [email protected]; Conca Fiorita: [email protected]; Grumello: [email protected]).

La consegna del cartaceo

È stata prevista anche la consegna del foglio cartaceo compilato presso le seguenti sedi: Campagnola: Parco Brigate Alpine, via Salvatore Quasimodo; da lunedì a domenica dalle ore 9.30 alle ore 21 (cassetta raccolta questionari). In particolare un’occasione di raccolta dei questionari è rappresentata dalla Festa degli Alpini presso il Parco Brigate Alpine venerdì 29 e sabato 30 luglio. Conca Fiorita: Lazzaretto Digital Space, celle 10 e 11, Piazzale Goisis; lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13 (cassetta raccolta questionari). Grumello: Spazio di Quartiere, Via Gorizia, 4G; lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, chiusura estiva dall’8 al 28 agosto . CTE (Centro Tutte le Età), via Madonna dei Campi, 3; lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Parrocchia Santa Maria Immacolata e S.Vittore Martire/Oratorio, Piazza Aquileia 8 (cassetta raccolta questionari), lunedì, giovedì dalle 15.30 alle 18.30, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 22.30. Centro giovanile, via Morali, 3B; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.

Cosa è la C.E.R.

In sintesi, la C.E.R. è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri (cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali) che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali impianti sono nella piena disponibilità della comunità e non devono necessariamente essere di proprietà della stessa: possono essere messi a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri.

L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre la quota eventualmente prodotta in eccesso è ceduta alla rete di distribuzione locale. Tale opportunità si è concretizzata con il recepimento della Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019.