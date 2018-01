«Con i fondi della Buona scuola

più posti negli asili nido di Bergamo» I genitori possono tirare un sospiro di sollievo: con i fondi della Buona scuola saranno garantiti più posti negli asili nido del Comune di Bergamo.

C’è anche questo tra gli obiettivi che Palazzo Frizzoni ha in mente di raggiungere con una parte dei 576 mila euro destinati al Comune di Bergamo per il 2017, attraverso il fondo che l’Esecutivo ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali per il sistema integrato di educazione e istruzione degli asili nido e delle scuole materne.

La questione è ampia, perché riguarda anche una serie di nuove progettualità che scuole e Comuni dovranno mettere in campo per creare un sistema educativo più coeso per la fascia d’età da 0 a 6 anni, che passa anche dalla formazione di educatori e insegnanti.

