Con la primavera torna lo Street Food

In Piazzale Alpini fino a domenica Torna a Bergamo con l’Hop Hop Street Food alla terza edizione con cibo dall’Italia e dal mondo.

Piazzale degli Alpini, a 2 minuti dalla Stazione di Bergamo, anche per questa edizione 2018 sarà lo scenario ideale per la festa dello Street Food che da venerdì 23 marzo fino a domenica 25, sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10,30 alle 24. L’offerta culinaria proviene da tutto il mondo con un’ampia scelta di prodotti come Churrasco, gnocco fritto, arrosticini abruzzesi, paella, angus argentino, patatine fritte, birre artigianali e tanto altro ancora.





Per sapere la lista completa operatori e di tutto ciò che si potrà gustare durante la manifestazione basta andare sulla pagina Facebook della manifestazione o anche sul sito ufficiale www.hophopstreetfood.com. Durante la manifestazione si potrà pubblicare una foto, un selfie o un video con #hophopstreetfood o @hophopstreetfood per entrare nella community per avere un ricordo condiviso nel Mondo di Hop Hop Street Food!

- Venerdì 23 Marzo aperti dalle 10.30 alle 00:00

- Sabato 24 Marzo aperti dalle 10:30 alle 00:00

- Domenica 25 Marzo aperti dalle 10:30 alle 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA