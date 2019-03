Con l’imposizione delle Ceneri

al via la Quaresima In Cattedrale alle 20.30 sarà celebrata la Messa solenne. Il rito è un segno di penitenza da parte dei fedeli.

Oggi, 6 marzo, mercoledì delle Ceneri, prende il via la Quaresima, uno dei tempi forti dell’anno liturgico. Alle 20,30 in Cattedrale sarà celebrata la Messa solenne, durante la quale saranno imposte le Ceneri sul capo dei fedeli come segno di penitenza, per sottolineare il sentirsi creature segnate dal peccato e il desiderio di convertirsi e rinnovare la vita cristiana. La Quaresima è infatti tempo di conversione personale, preghiera, penitenza, magro e digiuno nei giorni prescritti (mercoledì delle Ceneri e tutti i venerdì) e di rinnovata attenzione alla carità e anche di aiuto a tre progetti delle missioni diocesane in tre nazioni: un convitto in Costa d’Avorio per studenti lontani da casa; case-comunità per giovani strappati da devianze e pericoli della strada; gruppi parrocchiali giovanili a Cuba per un cammino di fede.

Sempre oggi e per tutti i venerdì di Quaresima, per chi lavora in città, l’Acli Bergamo propone come ogni anno un momento di preghiera dalle 13,30 alle 14 nella chiesa parrocchiale delle Grazie. Oggi pomeriggio interverrà il vicario generale monsignor Davide Pelucchi che imporrà le Ceneri sul capo dei presenti. Nei venerdì di Quaresima le riflessioni saranno tenute da don Davide Rota. Sarà anche distribuito il libretto «Verso la Pasqua 2019» per il cammino quaresimale. Il Venerdì Santo interverrà il vescovo Francesco Beschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA