Consegne a domicilio per gli anziani

Bergamo, attivato il servizio È attivo (ma non si è mai fermato) il numero telefonico unico 342.0099675 BergamoAiuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per richiedere la consegna di mascherine, della spesa e dei farmaci (quest’ultima grazie alla collaborazione nuovamente stretta tra il Comune e la Croce Rossa sezione di Bergamo) alle persone anziane più fragili.

Al telefono risponderanno operatori del Comune o del terzo settore che, oltre ad accogliere la domanda e orientare il cittadino, attivano i volontari che hanno dato la disponibilità anche in questa nuova fase, - insieme a tutti gli operatori di comunità dell’area anziani - per la consegna della spesa, dei farmaci e anche gli infermieri di comunità che oggi operano in stretta relazione con i centri per tutta le età.

I centri per tutte le età che hanno riaperto secondo il protocollo delle norme anti-covid19 sono in stretto raccordo con i servizi sociali per aggiornare e fornire informazioni alla popolazione anziana dei quartieri.

Grazie al rapporto con Cesvi e Samsung è attivo il numero verde per supportare gli anziani nella digitalizzazione 800.694926, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Rispondono volontari disponibili a supportare gli anziani che vogliono potenziare le relazioni e i contatti con smartphone e tablet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA