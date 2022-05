Consiglio nazionale studenti universitari: si vota per tre giorni

Il 17, 18 e 19 maggio gli studenti universitari italiani saranno chiamati alle urne (in presenza) per le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), l’organo collegiale studentesco che si interfaccia direttamente con il Ministero dell’Università e della ricerca. Il metodo di elezione è proporzionale (d’Hondt). L’Università di Bergamo è nella circoscrizione che comprende Lombardia, Piemonte e Liguria. I candidati più votati andranno a Roma a rappresentare le università della propria circoscrizione. Sono 28 i seggi del Consiglio nazionale degli studenti in palio a livello nazionale.

Due candidati anche da Bergamo

Fra tutti i candidati in lizza per la tornata elettorale nazionale, sono due quelli che studiano all’Università di Bergamo (e possono ricevere voti anche dagli altri atenei del collegio elettorale) e quest’anno la probabilità di vederne uno a Roma è alta, anche grazie agli ottimi dati sull’affluenza media dell’ateneo bergamasco nelle precedenti tornate (l’ultima nel 2019). Per la lista «Primavera degli studenti», il candidato bergamasco è Simone Vavassori, di Curno, al secondo anno di Giurisprudenza e senatore accademico.

Sul sito tutte le informazioni per votare