Consumo di suolo in Bergamasca

Bruciati 94 ettari in un solo anno La provincia al terzo posto in Lombardia nella classifica stilata dal rapporto Ispra. Città e hinterland le aree più urbanizzate: a Lallio il 63,7% di territorio già consumato.

La terra che venerdì scorso compariva in bella mostra sugli striscioni, vessilli della manifestazione di Fridays for future, sta velocemente lasciando spazio al cemento. In tutta Italia e anche in provincia di Bergamo. Lo confermano i numeri (spietati) pubblicati dall’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’Ispra, in merito al consumo di suolo: solo nel 2018 in Bergamasca ne sono stati bruciati 94,5 ettari, pari a 134 campi da calcio.

La città di Bergamo e in particolare i Comuni dell’hinterland sono i territori dove il cemento ha già superato quota 50% rispetto al territorio totale. La top 20 del consumo di suolo vede spiccare quasi tutti i paesi che formano la cintura urbana attorno alla città: Lallio è storicamente al primo posto con 63,7% di territorio già consumato (ma nel 2018 ha visto arrestare la sua crescita), Orio al Serio secondo con 59,2% (e in questo caso l’espansione dello scalo di Orio contribuisce in maniera determinante), Almè al quarto posto con 55,6%.

