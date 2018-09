Continuano i lavori di asfaltatura in città

Cantieri in via Mai, Pirovano e sulle Mura Continuano i lavori di asfaltatura in città: il Comune di Bergamo prosegue nel piano di sistemazione delle strade cittadine, con una serie di interventi notturni che in questi giorni vengono realizzati in molte zone della città.

La notte tra lunedì 10 e martedì 11 gli operai incaricati dal Comune di Bergamo hanno lavorato in via Angelo Mai e in via Madonna della Neve, completando l’ennesimo dei 60 interventi previsti nel 2018 per quello che riguarda l’asfalto in città.

Nei prossimi giorni altri cantieri notturni, per ridurre il disagio al traffico il più possibile: i principali interventi riguarderanno viale delle Mura a Bergamo Alta, un ampio tratto di via Camozzi e infine viale Pirovano, ovvero il viale che conduce al Cimitero Monumentale di Bergamo.

Dal 24 settembre altri lavori notturni sulle circonvallazioni cittadine: partiranno infatti interventi per 30mila mq (che si aggiungono ai 27mila già realizzati lo scorso anno) su quattro diverse aree. La prima in ordine di estensione è quella di via delle Valli–via Correnti compreso sovrappasso in direzione Valseriana, in cui si andranno a riasfaltare 14mila metri quadri. Seguirà il tratto di circonvallazione Plorzano e Mugazzone dal sovrappasso di via Zanica (inizio competenza comunale) in direzione valli, in cui si interverrà su due corsie. Interventi minori per estensione, ma egualmente importanti per la viabilità, verranno realizzati sulla bretella di immissione in uscita dalla circonvallazione Fabriciano per la rotonda Monterosso-Stadio, compreso il relativo marciapiedi.

Ulteriori lavori sulle strade sono previsti nelle prime settimane di ottobre in molte altre strade (come via dei Bersaglieri e via San Bernardino) della città, nell’ambito del secondo lotto di asfaltature 2018.

«L’obiettivo principale di questi interventi in città – spiegano l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – è ovviamente quello di dare un grosso impulso alla sistemazione delle strade della città di Bergamo. Capiamo che possano essere dei disagi, ma contiamo che alla fine di questi lavori, molti dei quali svolti di notte, la viabilità sia pedonale che viaria sia adeguata. A quel punto avremo fatto certamente molti passi in avanti, recuperando quanto non si era potuto realizzare in anni passati e con precedenti amministrazioni».

