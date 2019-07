Continuità assistenziale turistica al via

«Coperte quasi tutte le località estive» «Grazie al lavoro congiunto di Ats e dei PreSST delle tre Asst, quasi tutte le località turistiche della provincia di Bergamo che ne hanno fatto richiesta avranno il servizio di Continuità assistenziale turistica e stiamo lavorando per inserire anche le ultime tessere del mosaico».

Così il dottor Marco Cremaschini, responsabile dell’Unità Continuità Assistenziale e Continuità Assistenziale Stagionale del Dipartimento di Cure Primarie di Ats Bergamo, in occasione della diffusione del calendario del servizio per l’estate 2019 e, segnatamente, per i mesi di luglio e agosto. All’appello mancano ancora alcuni comuni, ma le Asst del territorio proseguono nella ricerca dei medici disponibili, con l’obiettivo di andare a colmare anche le ultime lacune.

«Il servizio di Continuità assistenziale turistica – ricorda Cremaschini – mira ad assicurare la presenza di un medico in più in quei paesi e località che, per effetto del periodo estivo, vedono la popolazione crescere in modo significativo. I medici in più permettono di assicurare l’assistenza sanitaria primaria ai turisti che scelgono la Bergamasca per le loro vacanze».

Nelle località in cui non è ancora stato possibile organizzare il servizio i villeggianti potranno comunque usufruire gratuitamente del servizio di Guardia Medica Turistica negli altri ambulatori del territorio, rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), in particolare nelle sedi e negli orari in cui è attiva l’attività ambulatoriale strutturata a libero accesso (elenco disponibile sul sito www.ats-bg.it nella sezione Continuità Assistenziale) ovvero rivolgersi ai Medici di Medicina Generale o ai Pediatri di Famiglia operanti sul territorio (orari e recapiti reperibili sul sito www.ats-bg.it nella sezione medici e pediatri/anagrafica medici). In questo caso le visite dovranno essere espressamente richieste come «visita occasionale» ambulatoriale o domiciliare e l’accesso dovrà avvenire nel rispetto degli orari programmati dai singoli medici e con le seguenti tariffe fisse.

Si tratta di

Medico Medicina GeneralePediatra di Famiglia

VISITA AMBULATORIALE€ 15,00€ 25,00

DOMICILIARE€ 25,00€ 35,00

Tali prestazioni sono rimborsabili dalla ATS o dalla ASL di residenza dell’assistito, previa presentazione della istanza di rimborso, allegando la relativa fattura che dovrà indicare la descrizione della prestazione e l’importo indicato.

Ecco il calendario aggiornato al 1° luglio 2019 (in allegato sedi e orari)

Valle Cavallina

BOSSICO 08/07/19 - 22/08/19

LOVERE 08/07/19 - 22/08/19

SOLTO COLLINA 08/07/19 - 22/08/19

ARDESIO in attesa



Val Seriana

BRATTO - DORGA 08/07/19 - 27/08/19

CASTIONE DELLA PRESOLANA 08/07/19 - 27/08/19

CERETE 04/07/19 - 23/08/19

CLUSONE in attesa

COLERE 08/07/19 - 23/08/19

FINO DEL MONTE 04/07/19 - 23/08/19

GORNO non attivato

GROMO in attesa

ONORE 04/07/19 - 23/08/19

PARRE in attesa

PREMOLO in attesa

ROVETTA 04/07/19 - 23/08/19

SCHILPARIO 08/07/19 - 23/08/19

SELVINO 01/07/19 - 30/08/19

SONGAVAZZO 04/07/19 - 23/08/19

VALBONDIONE in attesa

VILMINORE DI SCALVE 08/07/19 - 23/08/19

Valle Brembana

BRANZI 10/07/19 - 27/08/19

DOSSENA in attesa

OLTRE IL COLLE 10/07/19 - 27/08/19

PIAZZA BREMBANA 10/07/19 - 27/08/19

PIAZZATORRE 10/07/19 - 27/08/19

SAN PELLEGRINO TERME in attesa

SERINA 10/07/19 - 27/08/19

Valle Imagna

BERBENNO 10/07/19 - 27/08/19

BRUMANO non attivato

CORNA IMAGNA 10/07/19 - 27/08/19

COSTA VALLE IMAGNA 10/07/19 - 27/08/19

FIUPIANO VALLE IMAGNA 10/07/19 - 27/08/19

LOCATELLO 10/07/19 - 27/08/19

RONCOLA SAN BERNARDO 10/07/19 - 27/08/19

