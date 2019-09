Conto alla rovescia per lo stadio

«Il 6 ottobre pronta la nuova Nord» La facciata esterna della gradinata sarà invece completata per la fine di novembre. Sarà agibile anche il piazzale esterno e servirà ancora qualche settimana d’attesa per i negozi.

Il rush finale è iniziato: la nuova gradinata Nord del Gewiss Stadium è lì da vedere. I seggiolini sono stati posati, la copertura pure: il campo è stato sistemato ed è pronto pure lui. Ora ci sono davanti due settimane da percorrere a tavoletta, per chiudere le ultime lavorazioni e ottenere i collaudi entro fine mese. Con una certezza: «Sicuramente per il 6 ottobre riusciremo ad aprire lo stadio, a renderlo agibile, a giocarci» annuncia il direttore operativo dell’Atalanta (e coordinatore unico dei lavori per Stadio Atalanta), Roberto Spagnolo in un video pubblicato sui canali social della società.

Il debutto della nuova Nord sarà quindi nel match con il Lecce, come da calendario dei lavori di rifacimento dello stadio che prevedevano due partite casalinghe in campo neutro: quella persa con il Torino ad inizio mese e quella del 22 settembre con la Fiorentina, entrambe al «Tardini» di Parma.

