Controllate 4.072 persone, 102 multate

Esercizi commerciali: 1.266 tutti regolari Quella di martedì 21 aprile è stata una giornata in cui i cittadini hanno dato grande dimostrazione di rispetto delle regole e senso civico.

Il consueto report giornaliero comunicato dalla Prefettura nell’emergenza Covid-19 dice infatti che ieri sono state controllate ben 4.072 persone e soltanto il 2,50% (102) sono state multate. Lunedì la percentuale era stata del 3,76% (134 su 3.562). Da elogiare il comportamento dei titolari di esercizi commerciali: nessuna sanzione su 1.266 controlli.

Nonostante la Fase 2 si stia avvicinando, dunque, i bergamaschi hanno compreso che bisogna assolutamente stare a casa per evitare una ripresa dell’emergenza: da giorni si sono ridotte sia le persone scoperte positive (ieri 50 nuovi casi nella Bergamasca), sia quelle purtroppo morte (ieri 12), così come si sta allentando la pressione nelle terapie intensive degli ospedali, ma non è il caso di abbassare la guardia.

