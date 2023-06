Controlli al cavalcavia, chiuso il casello dell’A4 di Bergamo

Lo svincolo autostradale di Bergamo rimarrà chiuso dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì per consentire le attività di ispezione al cavalcavia che porta al casello. In entrata lo svincolo rimarrà chiuso in entrambi le direzioni, mentre in uscita solo per chi proviene da Milano, mentre i veicoli provenienti da Brescia (che non devono percorrere il cavalcavia) potranno impegnare lo svincolo. Per chi è diretto e per chi proviene da Milano è consigliato il casello di Dalmine; in entrata, per chi è diretto a Brescia si consiglia il casello di Seriate.